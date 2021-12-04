https://news.day.az/sport/1411836.html Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1"
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Соревнования проходят на городской трассе в Джидде при искусственном освещении.
Второе место занял партнер британца по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:30 по бакинскому времени.
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