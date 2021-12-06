Красивый гол Намика Алескерова за "Бурсаспор"

В Турции проходят матчи 15-го тура первого дивизиона.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Бурсаспор", за который выступает нападающий сборной Азербайджана по футболу Намик Алескеров, обыграл в гостях клуб "Денизлиспор" (3:1). Алескеров вышел в стартовом составе и на 40-й минуте забил второй мяч своей команды.

На данный момент "Бурсаспор" с 17-ю очками идет на 14-м месте.