Снег Олимпиады: в Пекине озадачились покровом для зимних Игр

Именно вопрос снега был одним из ключевых аспектов, на который упирал основной конкурент Китая в борьбе за проведение зимней Олимпиады 2022 - Казахстан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, организаторы обещали снег. Пекин - первый город за всю историю Олимпиады, который примет и летние и зимние игры. Главным вопросом зимних Олимпийских игр в Пекине являлось создание квалифицированной гоночной трассы типа "заснеженный лед" для лыжных гонок. Качество покрытия играет очень важную роль в скорости и комфорте катания, а также вопросах безопасности. А ведь снег в регионе бывает не каждый год.

Часть соревнований пройдет в самом Пекине. Санно-бобслейный центр располагается в столичном пригороде Яньцин - это холмистая местность на высотах от 300 до 1200 метров, на склоне горы Сяохайто. Наиболее удаленный кластер - это национальный лыжный центр Чжанцзякоу в 174 км к северо-востоку. Здесь уже 20 лет развивается 5 горнолыжных курортов, расположенных на высотах от 800 до 2000 метров. И именно здесь обустроили трассу для лыжных гонок.

В среднем в Чжанцзякоу снег выпадает в начале октября, и лежит примерно 150 дней. Среднегодовое количество осадков - 465 миллиметров. Глубина сугробов может превышать один метр. Но в условиях изменения климата снежный покров здесь нестабилен. Поэтому организаторы игр изначально ориентировались на искусственный снег.

Регион располагается в зоне континентального климата, зимой здесь весьма холодно. Так что основным козырем организаторов в плане создания снежных трасс изначально являлась именно низкая температура.

За последние 10 лет устойчиво отрицательные температуры в Чжанцзякоу устанавливались в декабре. Средняя январская температура составляла около -8, февральская -4,5. Эта зима оказалась несколько теплее.

Чтобы обеспечить Олимпиаду снегом, была собрана рабочая группа во главе с национальной лабораторией криосферы. Команда провела исследования и технологические тесты. Фокус был на трех аспектах: создание снега, обеспечение снегом и сохранение снега. Были установлены климатические параметры для производства "заснеженного льда" непосредственно в зонах соревнований. Во всем мире вопрос создания этого покрытия решают с помощью снежных пушек. Под давлением они расщепляют воду на молекулы, и, затем прогоняя их через компрессор, генерируют снег в заданных условиях и с определенными свойствами.

"Искусственного снега произведено достаточно. Это не натуральный снег, он немножко плотнее, его к тому же еще уплотняют машинами, поэтому он будет лежать определенный срок и время", - отметил региональный директор компании "ТехноАльпин" Сергей Рагозин.

Природный снег, выпадающий из облаков, имеет сложную форму кристаллов, обычно древовидную или призматическую, а чаще состоит из различного сочетания геометрических форм, которые зависят от температуры, при которой он образовывался. Искусственный снег, из которого и делают "заснеженный лед" - это плотные ледяные конкреции, которые быстро смерзаются и создают плотную массу, в природе такой эффект возникает только после того, как снег пережил лето. Он называется фирн.

Для решения проблем сохранения снега есть один действенный метод: когда температура зимой ниже -3, снег производится и заготавливается до начала следующей зимы, когда он и будет использован. В 2017 году Пекинский организационный комитет провел подобный тест на горнолыжной базе в Яньцине. После таких испытаний, с помощью теплоизоляционного слоя было сохранено около 60% снега.

Однако запасы снега не понадобились - как говорят специалисты, снега уже произведено более чем достаточно. Смонтировано три сложнейших системы искусственного оснежения, работающие даже при положительных температурах.

"Спортсмены, которые занимаются горнолыжным спортом, они уже привыкли к этому снегу как минимум лет 20. Это как стандарт. Другого снега для проведения соревнований не бывает. Даже FIS без системы оснежения не допустит никогда к проведению соревнований", - пояснил Рагозин.

Кроме того, регион, где пройдет Олимпиада, подвержен резкой смене погодных условий - от зимы к весне за один день. И это тоже является серьезной проблемой. К примеру, если будет снегопад, пушистый свежий снег изменит качество покрытия на трассе. Возникнет необходимость его уплотнения компрессором, а затем тестирования. Если же пойдет дождь, то поверхность трассы замерзнет, что сделает гонку крайне опасной. Также в регионе бывают пыльные бури, из-за которых может не только снизится качество трассы, но и ухудшится видеотрансляция.

Любопытно, но именно в этом году, когда снег вызывает особое опасение, на Олимпиаде впервые на горнолыжных соревнованиях выступят спортсмены из Саудовской Аравии и Гаити - совсем бесснежных стран.