Коби Брайанту и его дочери установили памятник

26 января исполнилось два года со дня авиакатастрофы, в которой погиб пятикратный чемпион НБА Коби Брайант вместе со своей дочерью. В Калабасасе, на месте трагедии, установили памятник в честь звездного экс-баскетболиста и его дочери Джанны, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Скульптор Дэн Медина изобразил спортсмена в форме Лейкерс, он обнимает свою дочь, которая держит баскетбольный мяч.

На памятнике указаны имена всех жертв катастрофы вертолета.

Напомним, трагедия произошла два года назад. Вместе с Брайантом на борту находилась его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек, включая пилота. Все девять человек погибли.