Дан старт 6-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на батуте и 18-му Первенству Азербайджана и Чемпионату Баку по прыжкам на акробатической дорожке

В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовали 6-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на батуте и 18-е Первенство Азербайджана и Чемпионат Баку по прыжкам на акробатической дорожке, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступят в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступят в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Отметим, что данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

Наблюдать за ходом соревнований можно в прямом эфире на сайте https://gymtv.online/.