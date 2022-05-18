ПСЖ предрекли рекордные доходы по итогам сезона

Французский L'Équipe предрек "Пари Сен-Жермен" рекордные доходы по итогам сезона-2021/2022. Об этом сообщается на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доход ПСЖ составит 700 миллионов евро, что превосходит результаты сезона-2018/2019 (637,3 миллиона евро). Трансфер Лионеля Месси позволил привлечь 11 новых спонсорских партнеров. Поступления по данному направлению, по оценке издания, превысит 300 миллионов евро.

Кроме того, переход аргентинского форварда вызвал рост продаж джерси. Всего было продано около миллиона экземпляров, больше половины из них - футболки с фамилией ПСЖ.

Месси присоединился к ПСЖ в августе 2021-го. До этого он всю карьеру выступал за "Барселону", в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды победил в Лиге чемпионов.