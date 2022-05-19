Азербайджанский таэквондист выиграл бронзу ЕВРО

Шесть азербайджанских таэквондистов выступили в первый день чемпионата Европы в Манчестере (Англия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сегодня в мужском зачете Саяд Дадашев (54 кг) на старте проиграл Йосипу Тескеру (Хорватия) - 9:13. Гасым Магомедов (63 кг) начал с победы над Владимиром Быстровым (Украина) - 20:8. Но затем проиграл Ачаб Жуаду (Бельгия) - 6:13.

В соревновании среди женщин все внимание Патимат Абакарова (49 кг) уступила Супараде Кисскалтае (Германия) - 7:18. Роя Гаджиева (53 кг) прошла Люис Лингбаеке (Дания) - 6:3. После чего потерпела поражение от Элы Айдын (Турция) - 1:12.

В состязаниях паралимпийцев Рояла Фаталиева (47 кг) проиграла Нурджахан Экинчи (Турция) - 1:10. А Сабир Зейналов (58 кг) прошел Санжарбея Мунторова (Узбекистан), выйдя в полуфинал. На этой стадии он проиграл Али Озджану (Турция), завоевав бронзу.

