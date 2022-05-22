"Манчестер Сити" стал восьмикратным чемпионом Англии по футболу

Футбольный клуб "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" в заключительном, 38-м туре Английской премьер-лиги со счетом 3:2 и стал победителем турнира. Встреча прошла в воскресенье в Манчестере, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Забитыми мячами в составе "Манчестер Сити" отметились Илкай Гюндоган (76-я и 81-я минуты) и Родри (78). У "Астон Виллы", которая вела со счетом 2:0, отличились Мэтти Кэш (37) и Фелипе Коутиньо (69).

"Манчестер Сити" набрал по итогам чемпионата 93 очка и в восьмой раз стал обладателем трофея. В параллельном матче "Ливерпуль" победил дома "Вулверхэмптон" (3:1) и занял второе место с 92 очками.