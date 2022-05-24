О чем советовался Мбаппе с Макроном?

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе признался, что беседа с президентом Франции Эммануэлем Макроном повлияла на его решение остаться в клубе. Как передает Day.Az, об этом сообщает France 24.

23-летний форвард рассказал, что французский лидер призывал его продолжить выступать в местном чемпионате. "Это показало мне, что футбол меняется и начинает играть важную роль для общества", - заявил Мбаппе.

Ранее ESPN с ссылкой на источник в стране парижан сообщил, что зарплата Мбаппе по новому контракту составит 57 миллионов евро в год после вычета налогов. Кроме того, бонусные выплаты могут достигнуть 300 миллионов евро.