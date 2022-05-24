Федерация бокса Азербайджана направила протест международным федерациям в связи с провокацией в Ереване

Федерация бокса Азербайджана отреагировала на провокацию, случившуюся в ходе открытия чемпионата Европы в Ереване (Армения).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com , ФБА направила протестное письмо Международному Олимпийскому Комитету (МОК), Международной ассоциации бокса (ИБА), Европейской конфедерации бокса (ЕКБ) и ее членам-ассоциациям в связи с этим.

В нем говорится: "Это соревнование является благородной миссией семьи бокса - оно способствует объединению людей и стран, формированию дружбы через спорт. Однако, к сожалению, 22 мая 2022 года на чемпионате Европы в Ереване случился инцидент, который, противореча Олимпийской хартии, не соответствует спортивному духу и миссии. На церемонии открытии принимающая сторона допустила провокационные действия, когда был продемонстрирован незаконный сепаратистский "флаг", который символизирует территориальные притязания Армении к Азербайджану. "Символ", продемонстрированный в провокационных целях на мероприятии под эгидой ЕКБ, в действительности показывает оккупационную политику Армении, и по этой причине данный шаг должен быть решительно наказан.

Мы требуем от ЕКБ взять под серьезный контроль принимающую страну за провокационное и вражеское поведение, осуществить все необходимые меры для всестороннего расследования этого инцидента, наказать в соответствующем порядке виновников и допустивших этот инцидент, принять меры для недопущения повторения подобных ситуаций".