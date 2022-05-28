Легенда «Ливерпуля» о роли Роналду в «МЮ»

Бывший игрок английского "Ливерпуля" Джейми Каррагер высказался о роли португальца Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед", передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"МЮ" не может начать следующий сезон с центральным нападающим, которому скоро исполнится 38 лет. Если вы купите хорошего игрока, то он должен играть, а Роналду должен быть в запасе", - сказал Каррагер.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) португальский форвард принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить 18 мячей, а также сделать три результативные передачи. Кроме того, Роналду забил семь мячей в Лиге чемпионов. Контракт Роналду с английским клубом рассчитан еще на один сезон.