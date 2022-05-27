Азербайджанский гимнаст завоевал золотую медаль на международном турнире в Италии

Азербайджанский гимнаст Билал Гурбанов завоевал золотую медаль на 3-м международном турнире "Aere Trampoline Cup" по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), проходящем в итальянском городе Римини, сообщили Day.Az в Федерации гимнастики Азербайджана.

Член национальной сборной Билал Гурбанов, выступивший в возрастной категории 13-16 лет, с результатом 48.500 балла завоевал золотую медаль в прыжках на акробатической дорожке.

В квалификации по прыжкам на батуте среди синхронных пар в этой же возрастной категории азербайджанские гимнасты Гусейн Аббасов и Магсуд Магсудов заняли первое место, а Ниджат Мирзоев и Али Нифталиев расположились на четвертой позиции, тем самым выйдя в финал.

В квалификационном этапе индивидуальной программы Магсуд Магсудов занял первое место, Гусейн Аббасов - пятое, а Ниджат Мирзоев - шестое место. Гимнасты также вышли в финал соревнований.