"Красивый город и трасса отличная" - звезды Формулы-1 с нетерпением ждут уик-энд в Баку

10-12 июня Азербайджан в очередной раз на высоком уровне примет Гран-при "Формулы-1". В преддверии этого знаменательного и зрелищного события, которое ожидают все любители скорости по всему миру, пилоты и руководители команд поделились впечатлениями о предстоящих соревнованиях и бакинской трассе.

Как передает Day.Az, гонщики британской команды McLaren Ландо Норрис и Даниэль Риккардо рассказали в интервью, что с нетерпением ждут начала Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

"Я очень рад отправиться в Баку. Будет здорово посмотреть, на что мы способны на новых машинах на этой уникальной трассе. Оба раза, когда я выступал на этой трассе, я финишировал с очками, так что, надеюсь, смогу продолжить в том же духе и набрать еще несколько очков для команды в этом году", - сказал, восхищаясь, Норрис.

Его партнер по команде Риккардо, тем временем, подчеркнул, что является поклонником бакинской трассы.

"У нее есть несколько интересных особенностей, и это всегда веселая битва перед поворотом, где часто, оказывается, что три машины едут бок о бок. В этот уик-энд мы можем использовать несколько разных методов с точки зрения стратегии, но позиция на трассе в воскресенье будет важна, даже с учетом возможностей для обгона, которые предлагает самая длинная прямая", - сказал пилот.

В свою очередь, инженер команды Андреас Зайдль рассказал о том, насколько подготовленной чувствует себя команда: "На прошлой неделе мы были заняты анализом данных, которые мы собрали о наших новых обновлениях, чтобы убедиться, что они полностью оптимизированы. Это также дало команде возможность отдохнуть и подготовиться к еще одной серии захватывающих гонок".

В целом настрой у участников команды McLaren хороший и они рассчитывают на результативный уик-энд на бакинской трассе.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, надеется, что в Баку его команда сможет побороться за хороший результат, чтобы отыграться за неудачи в Барселоне и Монако.

"Помню мое первое впечатление о Баку: меня поразило, какой это красивый город, и какая там отличная трасса. Раньше я ничего не знал о Баку, поскольку не планировал его посещать, но теперь я думаю, что эта трасса надолго останется в календаре Формулы-1. Я с нетерпением жду предстоящего уик-энда, чтобы снова вернуться к работе на трассе", - поведал Штайнер F1News.

Гонщик Haas Кевин Магнуссен в интервью MotorSportWeek также поделился своими мыслями о трассе Baku City Circuit. По его словам, она может предоставить дополнительные возможности в эти выходные.

"В Баку интересная трасса с уникальными длинными, прямыми и медленными поворотами. Я с нетерпением жду уик-энд. Гонки в Баку обычно получаются богатыми на события. Трасса открывает больше дополнительных возможностей по сравнению с другими. У нас двигатель Ferrari - я не жду каких-либо проблем. На этой трассе важна мощность, и она у нас есть", - рассказал Магнуссен.