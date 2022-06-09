Курьезный инцидент на "Неделе легкой атлетики" в московских Лужниках

Курьезный инцидент приключился после финала женского забега на "Неделе легкой атлетики" в московских Лужниках. Две легкоатлетки Александра Гуляева и Ольга Родиошкина сцепились друг с другом после финиша, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

И виной тому сережки. Девушки обнялись после забега, но оторваться от объятий уже не смогли - их сережки зацепились друг за друга. Самостоятельно разойтись было несподручно.

На помощь подоспел сын известного телекомментатора Дмитрия Губерниева Михаил. Но с замысловатой задачей сын Губерниева не справился. В итоге девушек разняла другая легкоатлетка - бегунья Ольга Онуфриенко. На это у нее ушло несколько секунд.