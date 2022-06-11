На квалификационной сессии «Формулы-1» в Баку произошла авария

Авария произошла во время квалификационной сессии Гран-при Азербайджана "Формулы-1" 2022 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, пилот команды Aston Martin Лэнс Стролл потерял управление, в результате чего болид врезался в ограждение.

Пришедший в негодность автомобиль был эвакуирован с трека.