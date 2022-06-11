Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций

Сборная Украины разгромила Армению во втором матче текущего розыгрыша Лиги наций, передает Day.Az со ссылкой на Униан.

В первом тайме команды голов не забивали. Все самое интересное произошло во второй половине встречи, когда "желто-синие" трижды поразили ворота соперника.

Сначала Александр Караваев отдал ассист на Руслана Малиновского, а затем отличился и сам. Точку поставил Виталий Миколенко, который с помощью рикошета довел счет на табло до 3:0.

Украина - Армения - 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84

Игра прошла в польском городе Лодзь, где сборная Украины проводит временно домашние матчи.