https://news.day.az/sport/1469983.html Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций
Сборная Украины разгромила Армению в матче Лиги наций
Сборная Украины разгромила Армению во втором матче текущего розыгрыша Лиги наций, передает Day.Az со ссылкой на Униан.
В первом тайме команды голов не забивали. Все самое интересное произошло во второй половине встречи, когда "желто-синие" трижды поразили ворота соперника.
Сначала Александр Караваев отдал ассист на Руслана Малиновского, а затем отличился и сам. Точку поставил Виталий Миколенко, который с помощью рикошета довел счет на табло до 3:0.
Украина - Армения - 3:0
Голы: Малиновский, 61, Караваев, 77, Миколенко, 84
Игра прошла в польском городе Лодзь, где сборная Украины проводит временно домашние матчи.
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