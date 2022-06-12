ПСЖ нацелился на Левандовски

"Пари Сен-Жермен" нацелился на трансфер польского нападающего мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает L'Equipe.

Новый советник парижан Луиш Кампуш увидел в 33-летнем форварде усиление атакующей линии. Таким образом, ПСЖ поспорит за Левандовски с каталонской "Барселоной", которая также считается претендентом на игрока.

Левандовски публично заявил о желании покинуть "Баварию". Кроме того, форвард отказался прибыть на предсезонный сбор клуба. Контракт польского нападающего с чемпионом Бундеслиги истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за "Баварию" в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.