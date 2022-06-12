Определился победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1

Сегодня состоялся финальный этап Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года и определился победитель Гран-при.

Как сообщает Day.Az, победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из команды Red Bull.

Серхио Перес из команды Red Bull занял второе место, а Джордж Рассел из команды Mercedes занял третье место.