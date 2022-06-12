https://news.day.az/sport/1470105.html Определился победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1
Определился победитель Гран-при Азербайджана Формулы-1
Сегодня состоялся финальный этап Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 года и определился победитель Гран-при.
Как сообщает Day.Az, победителем Гран-при стал Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
Серхио Перес из команды Red Bull занял второе место, а Джордж Рассел из команды Mercedes занял третье место.
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