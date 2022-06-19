"Голден Стэйт" посрамил всех своих недругов и скептиков

Автор: Теймур Атаев

Golden State Warriors в четвертый раз за последние восемь лет стал чемпионом НБА. Но, согласимся, это чемпионство, возможно, самое сложное. Хотя, наверное, самое сладкое, если можно так выразиться, для команды.

Последние три года для "воинов" были просто удручающими и на "династии", как принято говорить, "Голден Стэйт" многие уже поставили крест. Клэй Томпсон находился в лазарете почти 1000 дней, травмы не давали покоя потрясающему Стефену Карри. Сложности были и у Дрэймона Грина. Но никаких стенаний. Совершенно. И в нынешнем сезоне это трио оказалось в строю, сотворив настоящую сенсацию.

Кто-то может возразить, что никакой сенсации нет и в помине, и все, в общем-то, ожидаемо. Однако...

NBA слезам не верила, не верит и никогда верить не будет. За то время, что "Голден Стэйт" находилась в течение последних лет в самых нижних слоях турнирной таблицы первенства НБА, выросли новые лидеры. Новые команды стали править бал. Так уж устроен механизм НБА.

Но...опять-таки, но... "Голден Стейт" возродился. В свете чего, наверное, наряду с вышепечисленной тройкой, нельзя не отметить талант Стива Керра как тренера. Обладатель пяти перстней в качестве игрока, до нынешнего сезона он был трехкратным обладателем и тренерских перстней за победу в чемпионате лучшей баскетбольной лиги мира. Стив Керр сумел вдохнуть новую жизнь в коллектив. Звезда Стефа загорелась еще ярче, Дрэймон стал таким, каким мы его знали в последний десяток лет. Ну а Клей набирал обороты. Плюс - в команде новыми красками раскрылся талант Эндрю Уиггинса, в которого мало кто верил после его неудач в "Миннесоте". Да и другие игроки засветили ярче, в особенности, Джордан Пул. Так команда вновь стала командой, о которой уже с середины чемпионата начали говорить уважительно и прочили ей место не просто в числе финалистов, но и заглядывали чуть дальше.

А дальше - все соперники по плей-офф оказались сметены. Уверенно. Без запинки. С чувством, с толком, с расстановкой. Финальные же баталии оказались уже далеко не только проверкой на тактику и выносливость. Здесь также заговорили опыт и психологический фон. Талантливый и перспективный "Бостон" не выдержал. Молодое дарование Джейсон Тейтум совершил неимоверное количество потерь. Причем в важнейшие отрезки матчей. При этом изначально "Бостон" вселил уверенность в своих поклонников и недругов "воинов". Сначала они буквально уничтожили "Голден Стэйт" на паркете последнего в четвертой четверти первого матча, набрав 40 очков против 16. И после трех поединков вели 2:1, имея матч в запасе дома. Но...тот самый опыт и психологическая стойкость "воинов" не позволила "Бостону" взять самый, наверное, важный матч финальной серии. Стефен Карри сотворил очередной матч-шедевр, ну а следом последовали две гроссмейтерские победы.

Браво, "Голден Стэйт", браво уникальный "революционер" в баскетболе Стеф Карри, Браво Клей, Дрэймон, вся команда во главе со Стивом Керром.

Сколько же уроков мы извлекли в этом драматическом сезоне. Наверное, именно потому слезы Карри после победы в заключительном матче серии вполне объяснимы. Стефен доказал, что на сегодня именно он сильнейший баскетболист планеты. Ведь два своих последних чемпионских перстня он взял, когда в составе "воинов" блистал не менее уникальный Кевин Дюрант, ставший MVP двух победных для команды финалов. Но, как признавал непосредственно Кевин, Стеф помог ему стать тем, кем он стал, так как сознательно отошел ради интересов команды на второй план.

А вот после ухода Кевина из состава "воинов", когда, по стечению "травмированных" для команды обстоятельств, "Голден Стэйт" покатилась в нижнюю часть турнирной таблицы, мало кто не был убежден, что "воинам" уже не выбраться на вершину, во всяком случае, с этим составом. "Без Дюранта вам нечего делать в плей-офф", - утверждали далеко не только недруги команды. Но Карри и Ко всем доказали, кто есть кто и что есть что. Нынешний, победный для "Голден Стэйт", сезон продемонстрировал, что Кевин Дюрант имеет два перстня, но исключительно в составе этой команды, а вот Карри и Ко были чемпионами без наличия рядом с ними Дюранта, вместе с ним, и вновь без него. Комментарии, наверное, излишни.

Урок мужества. Урок преданности команде. Урок доверия друг к другу. И...убежденность в своей силе. Плюс - запредельный настрой на победу и харизма тренера. О психологической устойчивости не будем, так как она - часть этого выдающегося трио!

Спасибо "Голден Стэйт", что позволяешь верить в себя. И свои идеалы!