Новая звезда азербайджанского спорта

Саблистка Анна Башта за относительно небольшой период времени превратилась в одну из главных звезд азербайджанского спорта. Победа на чемпионате Европы в Анталье стала на сегодняшний день не только одной из главных страниц в ее спортивной биографии, но и доказала, что она является фехтовальщицей мирового уровня, способная в обозримом будущем посягнуть и на другие высокие титулы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, после Олимпиада-2020 в Токио, где Анна уступила в 1/8 финала, саблистка с новыми силами начала очередной олимпийский цикл, как бы пытаясь доказать, что та неудача оказалась досадным недоразумением. Первой ласточкой этого года стала победа на Кубке мира в Пловдиве, а затем последовал и выигрыш аналогичного старта в Афинах и Гран-при в Падуе. Именно с таким бэкграундом Башта, являющаяся второй в мировом рейтинге, подошла к ЕВРО, где выступила на отлично.

Соревнования по фехтованию имеют особую специфику, учитывая групповой этап и плей-офф. Порой, некоторые участники выигрывают по 7-8 боев, но при этом остаются без наград, проигрывая на пути к пьедесталу. Иногда все решает один укол, делающий из тебя или героя дуэли, или проигравшего. И Башта, победившая в пяти (из шести) поединках на групповом этапе, по ходу плей-офф дважды прошла подобный сценарий. Вначале она с преимуществом в один укол одолела свою подругу по сборной Полину Каспиарович, а в четвертьфинале одолела обладательницу полного комплекта олимпийских медалей Ольгу Харлан.

Успех в противостоянии с легендой мирового спорта еще больше вдохновляет, прибавляя кураж и уверенность в своих силах. Как следствие, и полуфинал и финал Анна выиграла довольно убедительно: в первом случае с разницей в девять очков прошла Cюзанну Пислару из Польши, а в решающей дуэли справилась с итальянкой Росселой Григорией - 15:9.

Таким образом, во второй раз в истории саблистка сборной Азербайджана выигрывает чемпионат континента. Первопроходцем в далеком 1999-м году была Елена Жемаева, у которой перехватила эстафету Башта. Правда, эмоций для празднования, как призналась Анна, у нее уже не осталось. "Я очень счастлива, но все эмоции растратила во время боя. Все поединки были тяжелыми, а теперь необходимо восстановиться перед командным турниром, который пройдет 22 июня", - отметила чемпионка.

Что ж, вполне возможно, что нашим саблисткам удастся отличиться и в командном первенстве. Ведь в свое время Жемаева и Ко становились призерами чемпионата мира и Европы. Почему бы не повторить, а может даже превзойти результат?