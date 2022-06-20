Азербайджанские гимнастки вернулись с Чемпионата Европы в Израиле с четырьмя медалями

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике, успешно выступившая на Чемпионате Европы в Тель-Авиве (Израиль), вернулась на родину с медалями, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменок встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги, представители спортивной общественности, а также родные и близкие.

Напомним, что на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве, который прошел 15-19 июня, сборная Азербайджана завоевала четыре бронзовые медали. Так, азербайджанская грация, юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами. Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала три "бронзы" - в многоборье, программе с пятью обручами и упражнении с тремя лентами и двумя мячами.

В состав команды Азербайджана вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

По приезде на родину спортсменки поделились с представителями СМИ впечатлениями об участии в соревнованиях.

По словам членов команды в групповых упражнениях, они счастливы вернуться на родину с медалями.

"Как и за каждой спортивной наградой, за медалями, которые мы завоевали на Чемпионате Европы, стоит большой труд, упорные тренировки. Мы выражаем глубокую признательность Федерации гимнастики Азербайджана, нашим тренерам, всем, кто с нами работает, и конечно, нашим родителям за огромную поддержку. Эта поддержка придает нам сил, поэтому наши награды - это общий успех. Мы и впредь будем стараться достойно представлять Азербайджан", - сказала член команды, гимнастка Зейнаб Гумматова.

Как отметила член команды в групповых упражнениях Гюллю Агаларзаде, каждое соревнование проходит крайне волнительно, ведь спортсменки представляют родную страну.

"Мы горды, что достойно представили Азербайджан на Чемпионате Европы. Будем много работать, чтобы и в дальнейшем показывать хорошие результаты, и подниматься на высшие ступени пьедестала почета", - добавила она.

Юниорка Камилла Гафарова сказала, что это первый Чемпионат Европы в ее спортивной карьере.

"Чемпионат принес мне огромный опыт. Очень рада, что достойно выступила и принесла своей стране медаль. Признаюсь, соперники на чемпионате были сильные, могу выделить гимнасток из Италии и Болгарии", - сказала Гафарова, выразив признательность всем, кто поддерживал сборную на чемпионате.

Отметим, что на Чемпионате Европы во взрослой возрастной категории в индивидуальной программе приняли участие Зохра Агамирова и Арзу Джалилова. В финале многоборья (сумма четырех упражнений - обруч, мяч, булавы и лента) Агамирова заняла девятое место, а Джалилова расположилась на десятой позиции. В финалах индивидуальной программы по отдельным видам Зохра Агамирова заняла восьмое место в упражнении с мячом, и шестую позицию в программе с булавами, Арзу Джалилова расположилась на восьмом месте в упражнении с лентой.

Наряду с тем, что Камилла Гафарова заняла третье место в программе с булавами, она также расположилась на шестой позиции в упражнении с обручем. Юниорка Алина Мамедова заняла шестое место в упражнении с мячом, а Медина Демирова - седьмое место с лентой.