https://news.day.az/sport/1472543.html "Карабах" подписал черногорского хавбека
"Карабах" подписал черногорского хавбека
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" реализовал трансфер черногорского хавбека Марко Янковича.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, агдамцы подписали с 27-летним полузащитником сборной Черногории контракт сроком на 3 года. Янкович будет выступать под номером 8. (ФК "Карабах")
Ранее Янкович выступал в Серии A Италии за СПАЛ, а также греческий "Олимпиакос", сербский "Партизан" и словенский "Марибор", а его последним клубом был израильский "Хапоэль" (Тель-Авив).
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