Руни подал в отставку с поста главного тренера "Дерби Каунти"

Главный тренер "Дерби Каунти" Уэйн Руни решил покинуть свой пост, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

Пресс-служба "баранов" выложила на официальном клубном сайте обращение наставника, в котором тот просит освободить его от занимаемой должности. Руни считает, что в "Дерби" должен прийти специалист с "новыми силами", поскольку ситуация с поиском нового владельца клуба осложнила работу тренера в команде.

Руководство "Дерби" разочаровано этим решением специалиста, однако пожелало ему успехов в будущем и напомнило, что двери клуба для него всегда открыты.

По ходу прошлого сезона Чемпионшипа Английской футбольной лиги с "баранов" сняли 21 очко из-за финансовых проблем. Клуб по итогам сезона занял предпоследнее место в таблице и вылетел в Лигу 1.