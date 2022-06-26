Игрок «Ливерпуля» Салах может оказаться в мадридском «Реале»

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах этим летом может пополнить ряды мадридского "Реала". Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В "Ливерпуле" пришли к заключению, что готовы расстаться с игроком сборной Египта после того, как осуществили трансфер Дарвина Нуньеса из "Бенфики". Англичане готовы отпустить своего лидера за €70 млн.

Переговоры Салаха и "Ливерпуля" уже год не могут сдвинуться из-за высоких запросов футболиста по зарплате. Сейчас самым высокооплачиваемым игроком клуба является защитник Вирджил ван Дейк. Но ливерпульцы не готовы предлагать Салаху больше, чтобы удержать его в клубе. Контракт египтянина заканчивается в июне следующего года.

По данным портала Transfermarkt стоимость Салаха оценивается в €90 млн.

В завершившемся сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ливерпуль" занял второе место, отстав от "Манчестер Сити" на одно очко. В финале Лиги чемпионов подопечные Юргена Клоппа уступили и мадридскому "Реалу" со счетом 0:1. Салах провел в сезоне-2021/22 49 матчей, забив 31 мяч.

В составе сборной Египта Салах становился финалистом Кубка африканских наций в 2017 и 2021 годах.