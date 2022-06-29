Министр внутренних дел Франции извинился за организацию финала ЛЧ

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен высказался по поводу организации проведения финального матча Лиги чемпионов в прошлом сезоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Должен ли был матч на "Стад де Франс" организован лучше? Да. Лежит ли на мне ответственность за это? Да. Я приношу свои извинения всем, кто пострадал в рамках произошедшего", - приводит слова Дарманена RTL France.

Напомним, что матч между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" прошел в пригороде Парижа 28 мая. Начало встречи было отложено из-за того, что "Ливерпуль" не смог вовремя прибыть на стадион из-за пробки.

К тому же французская полиция не смогла справиться с допуском болельщиков. Болельщики в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Сообщалось, что пострадали в том числе брат защитника "Ливерпуля" Жоэля Матипа с его беременной женой.

Встреча между командами завершилась победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный гол на счету Винисиуса.