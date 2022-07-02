Неймар осложнил руководству ПСЖ свою продажу

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" воспользовался опцией автоматического продления контракта с клубом. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, соглашение 30-летнего форварда с ПСЖ продлено до 2027 года. Бразилец пошел на данный шаг на фоне планов руководства избавиться от футболиста. По оценке издания, таким образом Неймар усложнил потенциальный трансфер и бросил вызов клубу.

28 июня сообщалось, что в ПСЖ готовы расстаться с Неймаром. Руководство намерено продать футболиста после подписания нового контракта с французским бомбардиром Килианом Мбаппе. Последний недоволен отношением Неймара к тренировочному процессу.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.