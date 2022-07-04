Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев стал победителем чемпионата Европы

В столице Италии Риме завершился чемпионат Европы по борьбе среди юношей до 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в 6-й день соревнований к борьбе присоединились борцы вольного стиля в весовых категориях 61, 74, 86, 92 и 125 кг.

Азербайджанский борец Джабраил Гаджиев (74 кг) победил грека Георгиоса Терзидиса (10:0) и Луку Финизио (11:0). В 1/4 финала Гаджиев оказался сильнее румына Кристиана Биро - 6:2. В полуфинале представитель сборной Азербайджана победил турка Мухаммеда Озмуша со счетом 7:0 и вышел в финал. В финале Гаджиев встретился с молдаванином Георгием Караилом. Гаджиев, победивший соперника с полным преимуществом (11:0), во второй раз стал чемпионом Европы.

Напомпним, что Джабраил Гаджиев завоевал золотую медаль чемпионата Европы на аналогичных соревнованиях, проходивших в Дортмунде в прошлом году.

Другой азербайджанский спортсмен Рамик Хейбатов (61 кг) не оставил никаких шансов Фатлуму Браке из Косово в первом матче - 13:0. В 1/4 финала Хейбатов обыграл немца Марселя Ваги - 4:2. Однако в полуфинале проиграл французу Хамзату Арсамерзоеву по принципу последнего очка - 3:3. Хейбатов завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы, обыграв с минимальной разницей (1:0) турка Абдуллаха Топрака.

Фарид Джаббаров (86 кг) победил немца Даниэля Фишера с минимальным отрывом (2:1) в 1/8 финала, но уступил грузину Давиду Когуашвили - 3:5. Однако из-за того, что соперник вышел в финал, Джаббаров вышел на утешительный бой. Джаббаров, который без труда выбил венгра Нандора Хайдука (10:0), в матче за бронзу уступил украинцу Назару Доду - 3:5.

В первом бою Абдуджалил Шабанов (92 кг) проиграл украинцу Денису Сахалюке (0:4), а Аслан Абакаров (125 кг) - болгарину Георгию Иванову (4:7).

Таким образом, юношеская сборная Азербайджана по вольной борьбе в последний день континентального первенства завоевала 1 золотую и 1 бронзовую медаль.