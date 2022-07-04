Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг намерен поговорить с Роналду о его будущем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг намерен лично поговорить с португальским нападающим команды Криштиану Роналду о его будущем в английском клубе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, разговор будет проведен, когда Роналду вернется с отдыха в расположение клуба.

До этого сообщалось, что звездный футболист намерен покинуть команду. По сообщениям СМИ, причиной такого желания стала работа "МЮ" на трансферном рынке. Тем не менее, 37-летний форвард доволен новым главным тренером команды Эриком тен Хагом.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) "МЮ" финишировал на шестой строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

Ранее сообщалось, что бывший нападающий лондонского "Челси" Тони Каскарино высказался о возможном уходе португальского полузащитника Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед".