"Бавария" хочет продать Павара и купить Де Лигта

В планы "Баварии" входит приобретение защитника "Ювентуса" Маттейса Де Лигта. При этом не исключено расставание с другим игроком обороны Бенджаменом Паваром, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Ювентус" готов продать Де Лигта. Главный претендент на 22-летнего защитника лондонский "Челси". Однако в борьбу за голландца намерена вмешаться "Бавария". Италяьнский клуб рассчитывает выручить от продажи Маттейса Де Лигта порядка 100 миллионов евро.

Для того, чтоб заплатить требуемую сумму, "Баварии" придется продать нескольких игроков. Как сообщает "Спорт-Экспресс", первым кандидатом на выход считается Бенджамен Павар. Мюнхенцы рассчитывают выручить от продажи француза 30 миллионов евро.