"Карабах" подписал бразильского полузащитника

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" подписал бразильского опорного полузащитника Жулио Ромао.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с полузащитником, который перешел в агдамский клуб из португальской "Санта-Клары", заключен контракт на четыре года.

Жулио Ромао в "Карабахе" будет выступать под номером 6.