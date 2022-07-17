https://news.day.az/sport/1479687.html "Карабах" подписал бразильского полузащитника - ФОТО
"Карабах" подписал бразильского полузащитника - ФОТО
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" подписал бразильского опорного полузащитника Жулио Ромао.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с полузащитником, который перешел в агдамский клуб из португальской "Санта-Клары", заключен контракт на четыре года.
Жулио Ромао в "Карабахе" будет выступать под номером 6.
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