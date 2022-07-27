Президент «Атлетико» о возможном трансфере Роналду

Президент "Атлетико" Энрике Сересоотреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Как передает Day.Az, его слова приводит Cope.

"Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в "Атлетико". Это определенно неправда", - прокомментировал ситуацию Сересо. Он заявил, что трансфер форварда в мадридский клуб практически невозможен.