https://news.day.az/sport/1482294.html Президент «Атлетико» о возможном трансфере Роналду
Президент «Атлетико» о возможном трансфере Роналду
Президент "Атлетико" Энрике Сересоотреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Как передает Day.Az, его слова приводит Cope.
"Не знаю, кто придумал эту историю с переходом Роналду в "Атлетико". Это определенно неправда", - прокомментировал ситуацию Сересо. Он заявил, что трансфер форварда в мадридский клуб практически невозможен.
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