Плохая новость для Карабаха в преддверии матча с Ференцварошем

Травма защитника азербайджанского "Карабаха" Кевина Медина, полученная в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу со швейцарским "Цюрихом" (2:2, первая игра - 3:2), оказалась серьезной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, колумбиец в лучшем случае пропустит месяц. Он уже точно не сыграет в матчах 3-го раунда с венгерским "Ференцварошем", а также пропустит последующие матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы, в зависимости от того, куда попадет команда.

Напомним, что Медина был заменен уже на 45-й минуте матча с "Цюрихом".