Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа", - написал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.

Макгрегор рассказал, что отправится в Голливуд, где примет участие в съемках фильма "Дом у дороги", главную роль в котором исполнит Джейк Джилленхол.