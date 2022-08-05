https://news.day.az/sport/1484841.html Макгрегор намекнул на завершение карьеры
Макгрегор намекнул на завершение карьеры
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор намекнул на завершение карьеры. Соответствующий пост он опубликовал в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"ММА, я никогда тебя не забуду! Легкая работа", - написал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях.
Макгрегор рассказал, что отправится в Голливуд, где примет участие в съемках фильма "Дом у дороги", главную роль в котором исполнит Джейк Джилленхол.
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