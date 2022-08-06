Мбаппе пропустит стартовый матч сезона в Лиге 1

Форвард футбольного клуба "ПСЖ" Килиан Мбаппе пропустит стартовый матч сезона Лиги 1 из-за травмы. Он остался вне заявки на матч с "Клермоном", передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

У 23-летнего француза возникли проблемы с приводящей мышцей. Через три дня Мбаппе пройдет новое обследование.

"ПСЖ" и "Клермон" сыграют 6 августа. Начало матча - в 23:00 по бакинскому времени.