Карабах победил Ференцварош и вышел в раунд плей-офф Лиги Чемпионов

Агдамский "Карабах" пробился в плей-офф Лиги чемпионов исключив венгерский "Ференцварош" из самого престижного клубного турнира континента.

Как передает Day.Az, подопечные Гурбана Гурбанова сумели одержать победу над соперником в Будапеште.

В первом тайме Абдулла Зубир, а после перерыва Ибрагима Ваджи дважды поразил ворота венгерского чемпиона. В последние минуты венгры заменили один из этих мячей, но чемпион Азербайджана покинул поле с победой - 3:1.

С этой победой "Карабах" вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Ференцварош" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

В следующем раунде агдамцы встретятся с чешской "Викторией".

"Карабах" выйдет на поле дома 16-17 августа, в гостях - 23-24 августа.

Победитель этой пары сыграет в группе Лиги чемпионов, а проигравший в Лиге Европы.