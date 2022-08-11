https://news.day.az/sport/1486216.html "Нефтчи" гостит у "Рапида"
"Нефтчи" гостит у "Рапида"
Сегодня азербайджанский "Нефтчи" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Лауренциу Регекампфа сыграют на выезде против австрийского "Рапида".
22:30 РАПИД (Австрия) - НЕФТЧИ (Азербайджан)
Вена, стадион "Альянц". Главный судья - Рохит Сагги (Норвегия). Первый матч - 1:2.
Вена, стадион "Альянц". Главный судья - Рохит Сагги (Норвегия). Первый матч - 1:2.
Рапид (ориентировочный состав): Никлас Хедль, Михаэль Золльбауэр, Кевин Виммер, Мартин Косцелник, Йонас Ауэр, Патрик Грайль, Алекса Пеич, Николас Кюн, Марко Грюлль, Бернхард Циммерманн, Гвидо Бургшталлер.
Нефтчи (ориентировочный состав): Иван Бркич, Мамаду Мбодж, Соломон Кверквелия, Воислав Станкович, Азер Салахлы, Атаа Джабер, Эдди Исрафилов (Фарид Юсифли, 82), Эмин Махмудов, Кенни Сайеф, Юсуф Лаваль, Годсвей Доньо.
Победитель сыграет в плей-офф раунде квалификации ЛК с победителем пары "Вадуц" (Лихтенштейн)/"Коньяспор" (Турция).
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