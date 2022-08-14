Азербайджанские спортсмены по плаванию вышли в финал Исламиады

Азербайджанские спортсмены по плаванию вышли в финал и полуфинал V Игр Исламской солидарности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, азербайджанские пловцы Фатима Алкарамова и Юсибов Нихад вышли в полуфинал.

Марьям Шейхализаде (50 метров), Рашад Алгулиев вышли в финал.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.