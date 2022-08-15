Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду запретил сыну иметь мобильный телефон, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, ребенок в раннем возрасте должен осознать ценность труда, чтобы бережно относиться к вещам.

"Конечно, я хочу ему дать все, как и подобает родителю. Но в то же время хочу, чтобы он усердно работал и был скромным человеком. Я могу обеспечить сына всем, но он должен осознавать, что ради многих радостей надо идти на жертвы.

Он постоянно спрашивает меня, можно ли ему иметь мобильный телефон. И я ему говорю, что нет. Пока рано", - приводит слова форварда DerbyDerbyDerby.it.

Роналду вернулся в "МЮ" в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе "МЮ" 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец мог продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока назывались "Челси", "Атлетико", "Спортинг" и "Пари Сен-Жермен".