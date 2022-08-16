Азербайджанский пловец завоевал "золото" V Игр исламской солидарности

Азербайджанский пловец Рамиль Велизаде стал победителем V Игр исламской солидарности.

Как сообщили Day.Az во вторник в пресс-службе Федерации плавания, Рамиль Велизаде в соревновании на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 01.58.26 стал обладателем золотой медали.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.