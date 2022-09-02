Клубы АПЛ установили новый рекорд лиги по сумме трансферов

Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили рекордную сумму - более 2,1 миллиарда фунтов стерлингов в закрывшееся этой ночью летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports. Предыдущий рекорд составлял 1,6 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самой крупной сделкой стало приобретение "Манчестер Юнайтед" бразильского нападающего Антони. "Красные дьяволы" заплатили "Аяксу" порядка €95 млн.

Больше всех на трансферном рынке потратил "Челси". Лондонцы приобрели защитника Калиду Кулибали из "Наполи", Рахима Стерлинга из "Манчестер Сити", Габриэля Слонину из "Чикаго", Карни Чуквуэмеку из "Астон Виллы", Марка Кукурелью из "Брайтона" и Уэсли Фофана из "Лестера". Перед самым закрытием трансферного окна "Челси" подписал контракт с нападающим "Барселоны" Пьером-Эмериком Обамеянгом.

После 5 туров в АПЛ лидером продолжает оставаться "Арсенал". Команда Микеля Артеты единственная, кто одержал пять из пяти побед на старте сезона. На второй строчке идет "Манчестер Сити", тр