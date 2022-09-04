https://news.day.az/sport/1492561.html «Барселона» на выезде разгромила «Севилью»
«Барселона» на выезде разгромила «Севилью»
В очередном матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" обыграла андалусийскую "Севилью", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Игра прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой подопечных Хави с крупным счетом - 3:0.
В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья, Роберт Левандовски и Эрик Гарсия.
После этой игры сине-гранатовые набрали десять очков и вернулись на второе место в турнирной таблице чемпионата страны.
"Севилья" с одним набранным баллом занимает на данный момент 17-ю строчку в таблице первенства.
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