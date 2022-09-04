«Барселона» на выезде разгромила «Севилью»

В очередном матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу каталонская "Барселона" обыграла андалусийскую "Севилью", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игра прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась победой подопечных Хави с крупным счетом - 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рафинья, Роберт Левандовски и Эрик Гарсия.

После этой игры сине-гранатовые набрали десять очков и вернулись на второе место в турнирной таблице чемпионата страны.

"Севилья" с одним набранным баллом занимает на данный момент 17-ю строчку в таблице первенства.