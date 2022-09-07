Известный футболист тайно продал дом в Британии

Известный британский футболист Уэйн Руни тайно продал дом в графстве Чешир. Семья спортсмена получила за недвижимость 3,7 миллиона фунтов, сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уэйн и его жена Колин Руни приобрели участок в 2005 году за 1,5 миллиона фунтов и снесли стоящий на нем дом 1930 года постройки. На его месте пара построила поместье, которое было выставлено на продажу ранее в 2022 году. Руни нашли покупателя в мае - через пять месяцев после того, как переехали в новый дом.

Источник издания отметил, что паре было жаль продавать недвижимость, однако после покупки нового дома они не планировали пользоваться прежним жильем. Старый дом Руни состоит из трех этажей, внутри него есть пять спален, спортивный зал и домашний кинотеатр, а снаружи - бассейн, СПА-зона и футбольное поле.