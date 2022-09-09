"Карабах" провел свой первый матч в групповом этапе Лиги Европы УЕФА
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Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" провел свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Day.Az, клуб из города Агдам в гостях играл с "Фрайбургом", встреча прошла на стадионе "Европа-Парк" в Германии.

Матч завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1.

В составе "Карабах" отличился Марко Вешович. Голы у "Фрайбурга" забили Винченто Грифо и Рицу Доан.