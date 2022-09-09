Матч Лиги конференций во Франции отложили

Матч между французской "Ниццей" и немецким "Кельном" в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций начался на 55 минут позже из-за беспорядков на трибунах. Об этом сообщает пресс-служба немецкой команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Встреча должна была начаться в 20:45 (по Баку) на стадионе "Альянц Ривьера". Фанаты команды гостей прорвались через ограждение и устроили массовую драку с болельщиками французской команды. Один из болельщиков "Кельна" упал с пятиметровой высоты.

В итоге матч был сыгран и закончился ничьей 1:1. В составе немецкого клуба на 19‑й минуте отличился Штеффен Тиггес, хозяева поля сравняли счет на 62‑й минуте благодаря голу Анди Делора.

Команды выступают в группе D, где их соперниками являются чешский "Словацко" и сербский "Партизан". Их очный поединок завершился также ничейным результатом - 3:3.