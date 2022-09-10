Испанская лига пожалуется в УЕФА на англичан

Президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас заявил о своем намерении подать жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на Английскую премьер-лигу (АПЛ) за чрезмерные, по его мнению, трансферные расходы, сообщает Yahoo Sports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Тебаса, в межсезонье клубы АПЛ потратили больше £2 млрд, а испанские команды только £404 млн.

"Доходы АПЛ в 1,8 раза больше, чем у Ла Лиги или Бундеслиги, а расходы на трансферы в 20 раз больше, чем у испанской лиги, в которой осуществляется очень хороший контроль за финансами. С этим что-то нечисто.

Тратя деньги бесконтрольно, мы можем поставить под угрозу существование нашей отрасли. Два самых стабильных чемпионата в Европе Ла Лига и Бундеслига, мы должны бороться за эту стабильность. Мы намерены передать все данные в УЕФА, потому что хотим стабильности для всего европейского футбола", - заявил Тебас.