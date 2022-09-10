Азербайджанский дзюдоист вышел в финал европейского турнира

Азербайджанский дзюдоист Ровшан Алиев вышел в финал открытого европейского турнира, который проходит в итальянском Риччоне, сообщает Day.Az.

Ровшан Алиев, выступивший на турнире в весовой категории 60 кг, в полуфинале обыграл иппоном Дильшада Халматова (Украина) и вышел в финал.

Его соперником в борьбе за золотую медаль будет турецкий спортсмен Салих Йылдыз.

Отметим, что в турнире, который продлится до 11 сентября, принимают участие 13 азербайджанских дзюдоистов.