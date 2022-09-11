Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих команд мира
Издание Forbes опубликовало рейтинг самых дорогих спортивных команд мира из различных видов спорта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Первое место среди футбольных клубов занял "Реал", который оценили в 5,1 млрд долларов. Однако, в общем рейтинге мировых спортивных команд "сливочные" расположились на 13-й позиции. Клуб из Мадрида 14 раз выигрывал трофей Лиги чемпионов, что является рекордом среди всех команд.
Второе место среди футбольных клубов заняла "Барселона" (5 млрд, 15-е общее место). 3-е место среди футбольных команд занял "Манчестер Юнайтед" (4,6 млрд долларов, 19-е общее место).
Также в рейтинг попали "Ливерпуль" (4,45 млрд долларов, 22-е место), "Бавария" (4,28 млрд, 23-е), "Манчестер Сити" (4,25 млрд, 24-е), "ПСЖ" (3,2 млрд, 48-е) и "Челси" (3,1 млрд, 50-е место).
На первое место в общем списке самых дорогих команд мира Forbes поставил клуб Национальной футбольной лиги (американский футбол) "Даллас". Его стоимость оценивается в 8 млрд долларов.
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