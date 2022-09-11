Формула-1. Гран-при Италии: определился победитель

Нидерландский пилот Макс Ферстаппен, представляющий команду "Ред Булл", стал победителем 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Италии. Соревнования проходили в воскресенье на автодроме в Монце, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Вторым финишировал пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер, тройку лучших замкнул британский пилот "Мерседеса" Джордж Расселл. Гонщики финишировали следом за машиной безопасности из-за технических проблем с болидом австралийца Даниэля Риккьярдо ("Макларен").

Испанец Карлос Сайнс - младший ("Феррари") занял четвертое место, стартовав с 18-й позиции. Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес") показал пятый результат, британец начал гонку с 19-й позиции. Нидерландский пилот команды "Уильямс" Ник де Врис финишировал девятым, гонщик заменил представителя Таиланда Александра Албона, которого в субботу госпитализировали из-за аппендицита. На Гран-при Италии де Врис дебютировал в "Формуле-1".

На 12-м круге гонку досрочно завершил немец Себастьян Феттель ("Астон Мартин") из-за проблем с болидом. Для четырехкратного чемпиона мира данная гонка стала последней на европейской трассе, поскольку по окончании сезона он завершит карьеру. Также гонку из-за технических проблем завершили испанец Фернандо Алонсо ("Альпин") и канадец Лэнс Стролл ("Астон Мартин").

Ферстаппен, ставший вторым по итогам квалификации, стартовал с седьмой позиции из-за замены двигателя внутреннего сгорания. Также штрафы в связи с заменой деталей на болиде получили Сайнс-младший, Хэмилтон, мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"), финн Валттери Боттас ("Альфа Ромео"), японец Юки Цунода ("Альфа Таури"), француз Эстебан Окон ("Альпин"), датчанин Кевин Магнуссен и немец Мик Шумахер (оба - "Хаас").

В общем зачете пилотов продолжает лидировать Ферстаппен, который набрал 335 очков. На втором месте идет Леклер (219), тройку лучших замыкает Перес (210). В Кубке конструкторов первое место занимает "Ред Булл" (545), на второй позиции располагается "Феррари" (406), на третьей - "Мерседес" (371).