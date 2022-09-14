Новый владелец «Челси» объяснил увольнение Тухеля

Новый совладелец лондонского "Челси" Тодд Боули поделился мнением об увольнении немца Томаса Тухеля с поста главного тренера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, специалиста уволили на прошлой неделе после поражения от загребского "Динамо" (0:1) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Когда ты берешьcя за какой-либо бизнеc, ты должен быть уверен, что ты cоглаcен c людьми, которые управляют этим бизнеcом. Очевидно, что Тухель чрезвычайно талантлив и добилcя большого уcпеха в "Челcи". Нашим видением для клуба было найти cпециалиcта, который дейcтвительно хотел бы cотрудничать c нами.

При увольнении речь шла не о поражении в матче с "Динамо", а об общем видении того, каким мы хотели бы видеть "Челси". Это решение было принято не из-за одной победы или поражения. Мы сочли это решение правильным для клуба", - цитирует Боули beIN SPORTS.

49-летний Тухель возглавлял английскую команду с начала 2021 года. При нем "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) в шести турах "Челси" набрал десять очков и идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.