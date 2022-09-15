Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в два финала ЧМ в Болгарии

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла в два финала 39-го чемпионата мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщает Day.Az.

Во второй день чемпионата в ходе квалификационных соревнований Зохра Агамирова с результатом 91.250 балла вышла в финал многоборья, а также с результатом в 29.950 балла - в финал упражнения с лентой.

Азербайджанская гимнастка Илона Зейналова, также выступившая сегодня в квалификационных соревнованиях, за упражнение с булавой получила 27.000 балла, а за композицию с лентой - 27.050 балла. За программу с булавами Агамирова получила 30.450 балла.

Напомним, что 14-18 сентября в Софии проходит чемпионат мира по художественной гимнастике. Азербайджан на соревнованиях в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, в групповых упражнениях - команда, в которую вошли Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан, Зейнаб Гумматова.

В ходе первого дня чемпионата, который состоялся 14 сентября, прошли квалификационные соревнования в индивидуальной программе в упражнениях с мячом и обручем.

В квалификации упражнения с обручем Агамирова получила 30.850 балла, заняв восьмое место, и тем самым вышла в финал, где заняла шестую позицию. Гезалова в квалификации за композицию с обручем получила 27.000 балла. За программу с мячом Зохра Агамирова получила 29.400 балла, а Алина Гезалова - 25.550 балла.